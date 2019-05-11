الزمالك يرحب بضم خليفة أحمد فتحى رغم توقيعه للاتحاد...

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جدة - عمرو شويل رحب مسئولو نادى الزمالك، بالتعاقد مع أحمد سعد ظهير أيمن الفيوم الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية، ولكنهم اشترطوا خضوع اللاعب للاختبارات فى النادى قبل التوقيع معه. وطلب مسئولو الزمالك خضوع ظهير الفيوم، الملقب بخليفة أحمد فتحى نجم الأهلى، لاختبارات فنية تحت إشراف الجهاز الفنى قبل إصدار القرار النهائى بشأن التعاقد معه من عدمه. وسبق أن وقع ظهير الفيوم علي عقود انتقال للاتحاد السكندري، ولكن رغبته في ارتداء القميص الأبيض قد تعطل صفقة انتقاله إلى الإسكندرية، خاصة أن زعيم الثغر لم يستلم عقود اللاعب حتى الآن وهو ما يجعل فرصه فى ضم اللاعب معلقة.

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