شكرا لقرائتكم غياب ايزي ايميكا لاعب المصري عن مباراة الإنتاج الحربي للإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب ايزي ايميكا لاعب وسط المصري البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة للايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة حرس الحدود والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف. Advertisements ويلتقى المصري فى المباراة بالجولة 33 من الدوري العام والتي تجمعه بالإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس.

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