الإسماعيلى يواجه المصرى البورسعيدى وديا...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الإسماعيلى ودياً نظيره المصرى البروسعيدى في الساعة العاشرة مساء بعد غدٍ الاثنين على ستاد المصري ببورسعيد.
المباراة ضمن استعدادات الفريقين للمبارايات المتقبية لهما من بطولة الدوري العام ، حيث من المقرر أن يلتقي المصري مع نظيره الإنتاج الحربي في 21 مايو الجاري ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري .
فيما يلعب الاسماعيلي مع الأهلي في 22 مايو الجاري أيضاً ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري.
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