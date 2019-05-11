شكرا لقرائتكم مدفع الافطار .. متى حقق الجوهري لقب هداف كأس الأمم الافريقية ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الجنرال محمود الجوهرى لقب هداف كأس الأمم الأفريقية عام 1959 برصيد 3 أهداف، حيث كان المنتخب المصرى يلعب تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة.

وأقيمت البطولة بمشاركة ثلاثة منتخبات هى: مصر والسودان وإثيوبيا،، وبعد أن صعدت أثيوبيا بشكل مباشر دون أن تلعب فى الدورة الأولى مباراتها أمام جنوب أفريقيا، بعد انسحاب الأخيرة، قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة نسخة 1959، بنظام الدورى من مجموعة واحدة بين الدول الثلاث المشاركة.

خاض منتخب الجمهورية العربية المتحدة المباراة الأخيرة للبطولة ممتلكا أفضلية معانقة اللقب حال انتهاء المباراة بالتعادل، نظرا لفارق الأهداف الكبير بينه وبين منافسه، حيث إن منتخب مصر كان لديه فارق أهداف (3 أهداف) لفوزه على المنتخب الحبشى برباعية، وفى المقابل فوز السودان بهدف وحيد.