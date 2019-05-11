شكرا لقرائتكم آل معمر: اختيار الدوري السعودي نتيجة تواجد "الدوليين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن اختيار رابطة الدوري السعودي لتنفيذي رابطة الدوريات العالمية جاء لعدة أسباب أحدها مشاركة اللاعبين في مونديال 2018.
وقال آل معمر في تصريح لـ"العربية": هي منظمة تأخذ حيزا كبيرا على مستوى كرة القدم في العالم، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعود لها في أمور كثيرة، كما أن تصنيف الدوري السعودي جعل الرابطة تنضم لتنفيذي رابطة الدوريات العالمية.
وأضاف: أحد معايير الاختيار هو عدد اللاعبين الذين شاركوا في مونديال 2018، في جميع المنتخبات. والمجلس التنفيذي يضم أقوى الدوريات العالمية مثل إسبانيا وإنجلترا، والسعودية هي الممثل العربي الوحيد فيه.
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