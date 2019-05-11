شكرا لقرائتكم لجنة المنشطات: سيتم نشر أسماء اللاعبين بعد نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يوم السبت، أنها ستنشر كافة أسماء اللاعبين الذين تم فحصهم وعدد مرات الفحص بعد نهاية الموسم، نافية في الوقت نفسه صحة معلومات الصورة المتداولة.

وانتشرت تقارير إعلامية توضح أسماء اللاعبين السعوديين الذين تم فحصهم خلال الموسم الحالي مع عدد مرات الفحص لكل لاعب، إلا أن اللجنة نفت صحة الصورة تماما عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

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وجاء في حساب اللجنة "غير صحيح ما ورد في هذه الإحصائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكدت بأنه سيتم نشر أسماء اللاعبين بعد نهاية الموسم كالمواسم السابقة " سيتم بعد نهاية الموسم نشر كافة أسماء اللاعبين الذين تم فحصهم هذا الموسم وعدد مرات فحصهم أسوة بما تم خلال المواسم السابقة".

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قد أخطرت نادي الاتحاد بوجود عينة منشطات إيجابية للاعبه فهد المولد يوم الخميس، وهو ما أعلنته إدارة النادي عبر بيان رسمي لها في اليوم نفسه.