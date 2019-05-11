شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ياسمين نوح نجمة طائرة الزمالك تقدم وصفة الكبدة الإسكندرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة النجمات الرياضيات عن أى فتاة فى رمضان، فهن أيضا يشاركن أمهاتهن فى أعمال المنزل، وخاصة فى تحضير الأكلات الرمضانية . ولذلك حرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة مطبخ الكابتن لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم.. ياسمين نوح كابتن فريق الكرة الطائرة فى نادى الزمالك، والتى سوف تقدم طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى فى الوصفة التالية: المقادير: كيلو كبدة . 2 فلفل رمى . 5 جرامات فلفل أسود . Advertisements 5 جرامات شطة . 5 جرامات كمون . 7 فصوص ثوم . ملعقتان خل . طريقة التحضير : تتبيل الكبدة بوضع الفلفل والشطة والكمون والثوم والخل والفلفل الأسود، ثم وضعها فى طاسة الزيت على النار لمدة 15 دقيقة وسوف تكون جاهزة للتناول.

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