شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يستدعى مدير المركز الإعلامى لمناقشة خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى مجلس إدارة النادى الأهلى مدير المركز الإعلامى لحضور جزء من اجتماع المجلس المقام حاليا فى مقر الجزيرة، لمناقشة الملف الإعلامى وتقييم العمل طوال الفترة الماضية. وبدأ مجلس الأهلى اجتماعه فى تمام الثانية والنصف ظهرا، فيما تم استدعاء مدير المركز الإعلامى فى تمام الساعة الرابعة لسماع خطته فيما يخص ملف الإعلام بالنادى. يذكر أن فريق الأهلى سيواجه سموحة الليلة ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدورى.

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