شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جنش يطلب مرافقة الزمالك للمغرب رغم الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، مرافقة بعثة فريقه خلال المغرب لمواجهة نهضة البركان المغربى، فى ذهاب الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 19 مايو الجارى. Advertisements

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