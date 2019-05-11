شكرا لقرائتكم خبر عن "إزالة الرواسب" تفصل كريم بامبو عن التوقيع للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، جلساته مع كريم بامبو لاعب فريقه من أجل إقناعه بتمديد تعاقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

وعلم ”الخليج 365” أن المنياوى يحاول إزالة الرواسب التى شهدتها علاقة بامبو مع الإسماعيلى فى الآونة الأخيرة من أجل موافقة اللاعب على قرار البقاء بين جدران القلعة الصفراء.

ونجح صبرى المنياوى فى وقت سابق فى تقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادى، فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة وعاد بامبو للمشاركة مع الفريق، الأمر الذى دفع اللاعب للتفكير فى عرض الإسماعيلى مجدداً خوفاً من الانتظار لنهاية الموسم بدون جدوى.