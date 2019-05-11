شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتسلح بالمكافآت لدخول المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت آمال لاعبى المقاولون وجهازهم الفنى، بقيادة عماد النحاس، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق برباعية مقابل هدف على الجونة ليقتنص الفريق أغلى ثلاث نقاط له فى الموسم.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة وحيدة عن النادى المصرى صاحب المركز الرابع.

وحفز مجلس إدارة المقاولون لاعبيه بالمكافآت وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة على أمل تعثر المصرى فى مبارياته حتى يتحقق المراد باحتلال المركز الرابع بجدول الدورى للعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية من جديد، وهو ما سيفتح آفاقا جديدة للفريق ولاعبيه.