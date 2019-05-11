شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادي الأهلي تحت القيادة الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي اختباراً جديداً في العاشرة مساء اليوم السبت، خلال المباراة التي يترقبها عشاق المارد الأحمر والتي تجمع بين الأهلي وسموحة ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

ومن المتوقع أن يبدأ مارتن لاسارتي اللقاء المرتقب بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: رمضان صبحي- عمرو السولية- حمدي فتحي- صالح جمعة- جيرالدو.

الهجوم: وليد أزارو.