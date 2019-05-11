شكرا لقرائتكم خبر عن أعرفها معانا..البوسابول لعبة إخترعت فى إسبانيا تشبه الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تقتصر الرياضة على ألعاب بعينها، تلك التى نعرفها عبر الشاشات، أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..

تعد البوسابول من الرياضيات الحديثة المذهلة الإختراع ، حيث أخترعت فى إسبانيا عام 2004 ، و هى تشبه الكرة الطائرة كثيرا ، و لكنها تتضمن عناصر أخرى مثل كرة القدم و الجمباز .

تلعب هذه الرياضة على ملعب قابل للنفخ مصممة خصيصا مع الترامبولين الدائري، تكون بين فريقين، يتكون كل منهما من 3 إلى 5 لاعبين.

Advertisements

يتم وضع لاعب واحد المهاجم في الترامبولين، ولاعبين أخرين على المطاطية أو حولها ، حيث أنه هناك لاعب من الفريق (المرسل) مهمته رمي أو ركل الكرة في الهواء ومحاولات لضرب الكرة بحيث تمر فوق الشبكة على مسار من النوع الذي ستحط في ملعب الفريق المنافس.



البوسابول

يجب على الفريق المنافس استخدام مزيج من ما لا يزيد عن 6 نقلات مع الكرة وذلك لإعادتها لشبكة الفريق المنافس. ويمكن ممارسة هذه النقلات باستخدام أي جزء من الجسم كحد أقصى. نقلتين متتالية مع الرأس أو القدمين، وواحدة كحد أقصى تلمس مع اليدين.

كما أنه خلال تجمع الفريق يتم قذف الكرة للأعلى في حين أن المهاجم يقفز على الترامبولين من أجل الحصول على الارتفاع المناسب. يبدأ الهجوم عندما يستهدف واحدا من اللاعبين الفريق مسار الكرة نحو بقعة في الهواء، حيث يمكن للمهاجم القافز في الهواء من ضرب الكرة وإرجاعها فوق الشبكة والفريق الذي بحيازته الكرة ويحاول ضربها يكون هو الفريق المهاجم. والفريق المدافع هو الذي يحاول لمنع المهاجم من توجيه الكرة في ملعبهم .