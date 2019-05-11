شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عقد إعارة دونجا مع الإسماعيلى بدون بند الشراء النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل ، أكد مصدر مسئول داخل النادى الاسماعيلى أن عقد لاعبه محمود عبد العاطى دونجا المعار من الزمالك لنهاية الموسم لايوجد فيه بند يمنح الدراويش حق الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مقابل تسديد 4.30 مليون جنيه فى خزينة الجبلاية بنهاية الموسم مثلما أعلن الاسماعيلى وقت إبرام الصفقة .

وعلم ”الخليج 365” أن عقد دونجا يمنح الاسماعيلى حق تحويل الاعارة لبيع ولكن دون تحديد مبلغ معين مما يتطلب الدخول فى جولة مفاوضات جديدة مع مسئولى الزمالك لحسم هذا الملف لاسيما فى ظل وجود رغبة من الجهاز الفنى فى الابقاء على دونجا بعد تألقه مع الدراويش منذ قدومه من صفوف القلعة البيضاء ومشاركته بشكل أساسى مع الفريق.

وقال المصدر ذاته أن النامبيبى شيلونجو مهاجم الاسماعيلى القادم من سموحة على سبيل الاعارة لنهاية الموسم فى الميركاتو الشتوى الماضى هو الوحيد الذى يوجد فى عقد إعارته بند يمنح الاسماعيلى حق تحويل الاعارة لبيع نهائى مقابل تسديد مبلغ 3 مليون جنيه فى خزينة الجبلاية لصالح سموحة وهو الامر الذى سيتم تفعيله بنهاية الموسم بعد نجاح اللاعب فى قيادة خط هجوم الدراويش بتألق .