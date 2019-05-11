شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المصرى وديا استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الأول للكرة بالنادى الإسماعيلى ودياً مع فريق المصرى فى العاشرة مساء بعد غدٍ الاثنين على استاد المصرى ببورسعيد.



تأتى تلك المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمبارياتهما المقبلة بالدورى، حيث يلتقى المصري مع الإنتاج الحربى فى الحادى والعشرين من مايو الجارى ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدورى، فيما يلتقى الإسماعيلى مع الداخلية الجمعة المقبل.