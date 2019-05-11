مصريون في أوروبا.. صلاح يتزعم الأساطير.. ولقب استثنائي لنجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لأول مرة في تاريخ كرة القدم، يمثل مصر لاعبان في المباراتين النهائيتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في موسم واحد (2018-2019).

ونجح محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما ضرب موعدًا أمام توتنهام الإنجليزي في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

كما بلغ محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي المباراة النهائية للدوري الأوروبي، المقرر لها أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب باكو الأولمبي في إذربيجان يوم 29 مايو الجاري.

وسيكون هذا الظهور الأوروبي هو اللقاء الأخير لكل من محمد صلاح ومحمد النني قبل الانضمام لمنتخب مصر لخوض كأس أمم إفريقيا، بعدما يضمن الثنائي الحصول على ميدالية أوروبية بالوصول للمباراة النهائية.

ويعد صلاح أول مصري يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خوض نهائي النسخة الماضية، والخامس عربيًا بعد كل من الجزائري رابح ماجر، والثلاثي المغربي رضوان حجري ومهدي بن عطية وأشرف حكيمي.

وأصبح النني ثالث مصري يبلغ نهائي بطولة أوروبية، إذ يعتبر أحمد صلاح حسني، لاعب الأهلي الأسبق، أول مصري يشارك في نهائي أوروبي، بعد تحقيق ذلك الإنجاز بقميص شتوتجارت الألماني عام 2000.

أحمد صلاح حسني، البالغ من العمر 39 عامًا حاليًا، خاض إحدى المواجهات النهائية الثلاثة لبطولة "إنتر توتو" عام 2000، وتوج باللقب بعد الفوز على أوكسير الفرنسي بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.

وكانت "إنترتوتو" إحدى البطولات الرسمية لكأس الاتحاد الأوروبي، وتمتعت بنظام خاص، حيث كانت البطولة تختتم بثلاث مواجهات نهائية، تؤهل 3 فرق لكأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم دمج البطولة ذاتها مع كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008.

وظهر الفنان الحالي في مباراتي النهائي ذهابًا وإيابًا، إذ انتهى أول لقاء بنتيجة (2-0) لفريقه وخاض خلاله 78 دقيقة، واللقاء الأخير بالتعادل (1-1) وخاض 45 دقيقة كبديل في الشوط الثاني من المباراة.

أما أحمد حسام ميدو، فساهم في تأهل مارسيليا عام 2004 إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي "يوروبا ليج حاليًا"، لكنه لم يظهر في المباراة، حيث كان خارج القائمة من الدور نصف النهائي.

شارك ميدو في مباراتي دور الـ32 من المسابقة أمام دنيبرو الأوكراني (19 دقيقة و90 دقيقة)، ولعب إياب دور الـ16 ضد ليفربول (19 دقيقة)، وإياب الدور ربع النهائي ضد إنتر ميلان (83 دقيقة).

لم ينل مارسيليا، الذي تأهل لنهائي الدوري الأوروبي بالموسم الحالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، اللقب في النهاية، بعدما خسر المباراة النهائية على يد فالنسيا الإسباني بنتيجة (2-0).

يشار أيضًا إلى أن مجدي طلبة وإبراهيم حسن أول من شاركا في مسابقة أوروبية، بعد ظهورهما في "يوروبا ليج" مع باوك اليوناني ضد إشبيلية الإسباني، يوم 19 سبتمبر عام 1990.

ويعد هاني رمزي أول لاعب مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعدما مثّل كايزرسلاوترن الألماني ضد بنفيكا في دور المجموعات من المسابقة، يوم 16 سبتمبر عام 1998.

ويبقى صلاح متفوقًا على أساطير مصر في أوروبا، تبعًا للموقع الرسمي لـ"ويفا" كالتالي:

- الأكثر مشاركةً في دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والجديد (شاملة التصفيات المؤهلة):

محمد صلاح (بازل، تشلسي، روما، ليفربول): 48 مباراة.

محمد النني (بازل وارسنال): 24 مباراة.

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ميدو (اياكس، مرسيليا، روما): 21 مباراة.

أحمد حسن (بشكتاش، أندرلخت): 12 مباراة.

طارق السعيد (أندرلخت): 7 مباريات.

- الأكثر تهديفًا في دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والجديد (شاملة التصفيات المؤهلة):

محمد صلاح (بازل، تشلسي، روما، ليفربول): 21 هدفًا.

ميدو (اياكس، مرسيليا، روما): هدفان.

محمد النني (بازل، ارسنال): هدف.

عمر الحسيني (ليفاديا تالين): هدف.

- الأكثر مشاركةً في البطولات الأوروبية بشكل عام:

محمد صلاح (بازل وتشيلسي وفورنتينا وروما وليفربول): 77 مباراة.

محمد النني (بازل وارسنال): 62 مباراة.

هاني رمزي (نيوشاتيل زاماكس، فيردر بريمن، كايزرسلوترن) 48 مباراة.

أحمد حسن (كوكاليسبور، بشيكتاش، اندرلخت): 37 مباراة.

ميدو (اياكس، مرسيليا، روما، توتنهام): 34 مباراة.

- الأكثر تهديفًا في البطولات الأوروبية بشكل عام:

محمد صلاح (بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول): 26 هدفًا.

أحمد حسن كوكا (ريو افي، براجا): 7 أهداف.

محمد النني (بازل، ارسنال): 4 أهداف.

أحمد صلاح حسني (شتوتجارت، جنت): 4 أهداف.

حسام حسن (نوشاتيل زاماكس): 4 أهداف.