بالصور.. كيف أجبر جمهور يونايتد نجمه المنتظر على "حذف" إشادته بصلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

اضطر دانييل جيمس نجم فريق سوانزي سيتي الويلزي والذي اقترب من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد لحذف تغريدة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشاد خلالها بالمصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول خلال الموسم الماضي.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت خلال الساعات الماضية أن جيمس البالغ من العمر 21 عامًا على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى جيمس إعجابه بالمستوى المبهر الذي قدمه صلاح خلال مواجهة فريقه أمام روما الإيطالي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث قال عبر تغريدته في الرابع والعشرين من أبريل بعام 2018: "صلاح يا له من لاعب."

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وسجل صلاح هدفين، وصنع مثلهما، ليقود ليفربول لفوز تاريخي على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهو ما ساهم في تأهل الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

وعقب أنباء انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال الساعات الماضية كتب أحد جماهير الفريق الإنجليزي تغريدة موجهة إلى جيمس قال فيها: "من الأفضل أن تحذف تلك التغريدة إذا كنت ستنضم إلينا."

وقام جيمس بالفعل بحذف التغريدة التي أشاد خلالها بصلاح، مما يؤكد أن انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد أصبحت مسألة وقت، حيث يشتهر الناديان بعداوة شديدة بين جماهيرهما.