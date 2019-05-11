سعفان الصغير لمصراوي: سنصالح جماهير الإسماعيلي بالفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل: قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، إنهم سيصالحون جماهير ناديهم بالفوز على الأهلي. ويلعب الإسماعيلي والأهلي يوم 22 من شهر مايو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وقال سعفان في تصريحات لمصراوي: "نقدر تمامًا مدى الحزن التي تعيشه جماهير الإسماعيلي في الفترة الأخيرة بسبب النتائج غير الجيدة". وأتم مدرب حراس الإسماعيلي حديثه بقوله:"نعتذر لجماهيرنا على سوء النتائج في الفترة الأخيرة إن شاء الله سنستعيد الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وسنصالح الجماهير بالفوز على الأهلي". ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة.

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