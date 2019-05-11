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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لخوض مباراة سموحة والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – رمضان صبحي أو جيرالدو.

خط الهجوم : وليد أزارو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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