تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لخوض مباراة سموحة والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – رمضان صبحي أو جيرالدو.

خط الهجوم : وليد أزارو.