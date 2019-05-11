لاعب وسط اليونايتد يعلن الرحيل

أكد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني أندير هيريرا، رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده، ونشر رسالة فيديو مفعمة بالمشاعر اليوم السبت.

وأعلن اللاعب البالغ عمره 29 عاماً، والذي انضم من أتلتيك بلباو في 2014، رحيله في رسالة عبر حساب النادي على تويتر.

وذكرت تقارير بريطانية أن هيريرا قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان، لكن لاعب الوسط المدافع لم يرغب في الكشف عن فريقه المقبل.

وقال الإسباني هيريرا، أفضل لاعب في تشكيلة يونايتد عام 2017: “هناك حب للون الأحمر في قلبي، وعرفت ذلك منذ أول مرة لعبت فيها هنا وفي اللحظة التي بدأت فيها ارتداء هذا القميص.. يملك النادي مشجعين بالآلاف ويحترم ويتذكر كل لاعب قدم كل شيء.

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وتابع هيريرا: “حصلت على مشاعر استثنائية عندما استمعت إلى الهتاف باسمي.. شعرت بالفخر عندما قررت الجماهير أني كنت جزءاً من هذا التاريخ الرائع، في كل مرة مثلت فيها هذا النادي وفي كل مباراة، وفي الانتصارات والهزائم، وحتى عندما لم يكن بوسعي المساعدة من داخل أرض الملعب أدركت ماذا يمثل هذا النادي”.

وخاض هيريرا 189 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات وأحرز 20 هدفاً.

وأحرز هيريرا لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة والدوري الأوروبي خلال مسيرته مع يونايتد، وقال: “سأتذكر كل المباريات البالغ عددها حوالي 200 التي خضتها بهذا القميص، لأن اللعب في أعظم ناد في إنجلترا منحني شرفاً كبيراً.. شكراً على هذه السنوات الخمس الرائعة”.

وكان مدرب يونايتد، أولي جونار سولشار، قال في مؤتمر صحافي، إن “هيريرا قد يشارك في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز أمام كارديف سيتي يوم الأحد”.