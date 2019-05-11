تدريبات ريال مدريد تفتقد للاعب مهم

غاب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس اليوم السبت عن آخر حصة تدريبية لريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسييداد في الجولة 37 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، فيما بدا الفرنسي كريم بنزيما في حالة جيدة تسمح له بالمشاركة مع “الميرينغي”.

وللجلسة الثانية على التوالي، أكمل المهاجم الفرنسي الحصة التدريبية مع باقي زملائه، وأختتم أسبوعاً جيداً من العمل، ما يؤكد تجاوزه الإصابة العضلية التي عانى منها.

وذكر مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان أن بنزيما بات جاهزاً من أجل العودة للعب بعدما غاب عن آخر لقاءين.

وقال زيزو في مؤتمر صحافي: “غداً سوف يكون حاضراً معنا لأنه تدرب طيلة الأسبوع مع باقي اللاعبين، وعندما يتدرب لاعب طيلة الأسبوع فهذا يعني أنه جاهز”.

وحول رغبة بنزيما في تسجيل هدفين خلال المباراتين المتبقيتين من “الليغا” من أجل تجاوز أفضل سجل تهديفي في مسيرته، صرح زيدان أنه “من الطبيعي أن يفكر في تسجيل رقم قياسي ويريد أن يساعد الفريق بتسجيل الأهداف”.

Advertisements

وكانت المفاجأة في التدريب الأخير غياب نافاس جراء مشكلات عضلية منعته من التدريب على العشب.

وأعلن النادي أن الحارس الكوستاريكي تدرب داخل المنشآت الرياضية، وأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة الأحد على ملعب أنويتا.

وحظيت الحصة بمشاركة لاعبي الرديف، دييغو ألتوبي وسرجيو لوبيز وسيسار خيلابرت.

وبدأ القائد سرجيو راموس العمل على مراحل في الملعب وسط رغبته في المشاركة في آخر مباراة من الموسم الحالي.

ومن المستبعد مشاركة ألفارو أودريوزولا حتى نهاية الموسم بسبب إصابته، بينما لامس سرجيو ريغيلون العشب للمرة الأولى خلال الأيام الأخيرة.