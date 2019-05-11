زيدان يكشف عن أول الأسماء الراحلة عن ريال مدريد

تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، بوضوح عن وضع لاعب الوسط ماركوس يورنتي، مؤكداً رحيله عن “الملكي” نهاية الموسم الجاري بسبب المنافسة القوية التي تحول دون حصوله على فرصة الاستمرارية في اللعب.

وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة ريال سوسييداد غداً الأحد في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان: “قبل التحدث عن ماركوس بشكل فردي، ما قلته قبل شهر حين سؤلت عنه هو أنني أحبه كثيراً كلاعب لكنه يحتاج للحصول على مزيد من الدقائق. وعقب عامين هنا أعتقد أنه يستحق اللعب”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “نعلم من هم اللاعبين الموجودين بين صفوف ريال مدريد، يجب أن نكون صادقين للغاية معهم، وأتذكر ما قدمه ماركوس خلال العام الذي قضاه بين صفوف ديبورتيفو ألافيس (معاراً). لعب بشكل جيد لأنه كان يحظى بالاستمرارية التي لم يتمتع بها هنا لأن هناك الكثير من اللاعبين المهمين”.

واختتم زيدان: “لا يمكن لأحد أن يقول لي أنني لم أمنحه الفرصة للعب، لعب أقل من آخرين لكن هكذا هي الحياة ولا يمكننا تغيير ذلك. في أي فريق سيكون هناك دائما لاعبون يلعبون أقل من غيرهم”.