محمد صلاح: جاهز لمباراة ولفرهامبتون غدًا

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جاهزيته لخوض مباراة ولفرهامبتون، والتي من المقرر لها غدًا الأحد، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وقال صلاح في تصريحاته إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول: " أنا جاهز لمباراة ولفرهامبتون، نحن نسعى لمواصلة الانتصارات في

الدوري، الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي أمر لا يصدق".

وأضاف الفرعون المصري: "في الموسم الماضي تأهلنا إلى النهائي بعد الفوز على روما خارج الديار، لذا لم نتمكن من الاستمتاع بالأمر مثلما حدث

في أنفيلد ، لقد تأهلنا من ملعبنا أمام برشلونة وكانت أجواء رائعة مذهلة أمل أن نفوز بها هذا الموسم".

وستكون مباراة الغد حاسمة للقب البريميرليج، بعد صراع كبير بين مانشستر سيتي وليفربول طوال الموسم نحو لقب الدوري، وتبادل الصدارة بين الفريقين، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94 نقطة، في حين يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري، برصيد 95 نقطة.