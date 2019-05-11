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دورتموند يكرم بوليسيتش قبل مواجهة دوسلدورف

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قام نادي بوروسيا دورتموند الألماني بتكريم لاعبه كريستيان بوليسيتش قبل مباراة فورتونا دوسلدورف ضمن منافسات الأسبوع

الـ33 من الدوري الألماني، ذلك قبل انضمامه لتشيلسي في
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الصيف المقبل.

وكان أعلن بشكل رسمي التعاقد مع بوليسيتش مقابل 60 مليون يورو.

وانضم بوليسيتش لبروسيا دورتموند منذ 2016 إلى صفوف الفريق الألماني.

 

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