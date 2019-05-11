دورتموند يكرم بوليسيتش قبل مواجهة دوسلدورف

قام نادي بوروسيا دورتموند الألماني بتكريم لاعبه كريستيان بوليسيتش قبل مباراة فورتونا دوسلدورف ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الألماني، ذلك قبل انضمامه لتشيلسي في الـ33 من الدوري الألماني، ذلك قبل انضمامه لتشيلسي فيالصيف المقبل. وكان تشيلسي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع بوليسيتش مقابل 60 مليون يورو. وانضم بوليسيتش لبروسيا دورتموند منذ 2016 إلى صفوف الفريق الألماني.

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