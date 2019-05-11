محمد مجد يشيد بأداء لاعبي المقاصة أمام النجوم

أشاد محمد مجد ، عضو مجلس إدارة نادي المقاصة سبورت ، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، وتحقيق الفوز على فريق النجوم بهدفين لهدف، وحصد النقاط الثلاث للمباراة والوصول للنقطة ال 45.
وأكد محمد مجد ، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام النجوم ، وكانت له الأفضلية على اللقاء ، وحسم نتيجة المباراة فى ظل الإصرار على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.
وأشاد مجد ، بنجح جمال عمر ، المدير
وأوضح عضو مجلس المقاصة سبورت ، بأنه متفائل بالمرحلة المقبلة، واستمرار المقاصة فى حصد النقاط المقبلة بالدوري العام ، والمنافسة على المربع الذهبي حتي الجولة الأخيرة من البطولة.
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