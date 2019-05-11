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راحة سلبية للاعبي المقاصة لمدة 48 ساعة

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قرر جمال عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة ، بعد الفوز على النجوم

بهدفين لهدف ، ضمن مواجهات الجولة الـ 32، لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويعود المقاصة ، للتدريبات الجماعية

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الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة الـ 33، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، الموافق 21 مايو المقبل، على ملعب بتروسبورت.

ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 45 نقطة .

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