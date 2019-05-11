راحة سلبية للاعبي المقاصة لمدة 48 ساعة

قرر جمال عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة ، بعد الفوز على النجومبهدفين لهدف ، ضمن مواجهات الجولة الـ 32، لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.
ويعود المقاصة ، للتدريبات الجماعية
ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 45 نقطة .
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