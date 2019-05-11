الخطيب يطلب مذكرة تفصيلية لأزمة وفاة عضو الأهلي

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مذكرة تفصيلية عن أسباب وفاة المهندس صلاح علي عضو النادي أثناء ممارسته كرة القدم في فرع الشيخ زايد. ممارسته كرة القدم في فرع الشيخ زايد. ويدرس الخطيب أزمة عدم تواجد سيارات إسعاف داخل مقر النادي وما يتردد حول رفض إدارة الفرع استئجار سيارة الإسعاف بسبب ارتفاع القيمة المالية إلى 45 ألف جنيه.

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