أجاي سلاح الأهلي لحسم صفقة هداف النجم الساحلي

تلقى النيجيري جونيور أجاي مهاجم فريق الأهلي مفاوضات شفوية من إدارة النجم الساحلي التونسي للتعاقد معه في الموسم الجديد.
وسبق أن لعب أجاي في نادي الصفاقسي التونسي من قبل، ويسعى مسئولو النجم الساحلي لضم اللاعب في المرحلة القادمة.
وتردد أنباء عن صفقة تبادلية بين الأهلي والنجم الساحلي تقضي بانضمام الجزائري كريم عريبي للفريق الأحمر مقابل انضمام أجاي وإعارة صالح نصر مهاجم فريق الشباب للنادي التونسي.
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