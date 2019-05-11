وفاة عضو فى أهلي زايد إثر أزمة قلبية

عمت حالة من الحزن الشديد داخل أروقة النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد بعد وفاة المهندس صلاح علي أثناء ممارسته كرة القدم مع المهندس صلاح علي أثناء ممارسته كرة القدم معزملائه بملاعب النادي أمس الجمعة. وازداد غضب الأعضاء بعد أن فوجئوا بعدم وجود سيارات إسعاف داخل مقر النادي بالشيخ زايد.

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