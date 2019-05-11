بالصور.. أشرف صبحي يتفقد أعمال التطوير بمركزي شباب الصفا والوفاء

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة ميدانية، بمركز شباب الصفا، ومركز شباب الوفاء بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير.
وتفقد وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي وحمامالسباحة ونادي العلوم، بالإضافة إلى المبنى الإداري بمركز شباب الوفاء، واطلع على ما يتطلبه من أعمال تطوير، والتي توقفت منذ عامين.
كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، المبنى الإداري
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