بالصور.. أشرف صبحي يتفقد أعمال التطوير بمركزي شباب الصفا والوفاء

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة ميدانية، بمركز شباب الصفا، ومركز شباب الوفاء بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي وحمام

السباحة ونادي العلوم، بالإضافة إلى المبنى الإداري بمركز شباب الوفاء، واطلع على ما يتطلبه من أعمال تطوير، والتي توقفت منذ عامين.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، المبنى الإداري

بمركز شباب الصفا، وحمام السباحة، ومنطقة الملاعب، موجهاً بضرورة تصميم لوحة تتضمن إنشاءات المركز ليتم وضعها خارج المركز لجذب العضويات الجديدة، والتعريف بحجم الإنشاءات داخل المركز، كما وجه بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير، ليتم فتح المركز أمام الأعضاء في أقرب وقت لتحقيق أكبر عائد استثماري للمركز.