شاهد.. أستون فيلا يقلب الطاولة على ويست بروميتش

فاز أستون فيلا على نظيره ويست بروميتش، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "فيلا بارك" ضمن تصفيات "البلاي أوف" المؤهلة إلى البريميرليج الموسم

المقبل.

افتتح جايلي الهدف الأول لويست بروميتش، في الدقيقة 16 بعد خطأ دفاعي من أستون فيلا، قام جايلي باستغلالها وسجلها في

الشباك.

ثم سجل كونور هوريهان أستون فيلا، هدف التعادل ، في الدقيقة 75، قبل أن يسجل تامي أبراهام هدف التقدم لأستون فيلا، في الدقيقة 79، عبر ركلة جزاء.

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الجدير بالذكر أن مباراة العودة ستكون يوم 14 مايو.