إحالة 5 حكام للجنة الانضباط

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة ، إحالة 5 حكام للجنة الإنضباط هم صالح سلامة وأحمد مقبل وعدى إبراهيم مدبولى وأحمد نظير وإكرامى سالم. سلامة وأحمد مقبل وعدى إبراهيم مدبولى وأحمد نظير وإكرامى سالم. يرجع قرار المجلس لتطاول الحكام على اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن لجنة الحكام سبق وقررت إحالة هؤلاء الحكام للتحقيق لنفس السبب.

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