رياضة | زايد يحسم مصير إيسكو مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زايد يحسم مصير إيسكو مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد باستمرار لاعبه إيسكو في صفوف الفريق في الفترة المقبلة في ظل أنباء رحيله.

وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن زيدان مدرب ريال مدريد قد أخبر إدارة الأبيض برغبته في بقاء إيسكو مع الفريق خلال الموسم المقبل لأنه من العناصر الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أن بعد عودة زيدان في 11 مارس الماضي، وعاد إيسكو للظهور من جديد فى التشكيل الاساسي، بعد أن كان خارج حسابات سولاري لخلافات بينهما.

وأكدت الصحيفة أن هذا أسوأ موسم للاعب إيسكو منذ وصوله إلى الأبيض عام 2013 من نادي مالاجا، فقد شارك فقط في 35 مباراة وهو عدد مباريات أقل للنجم الاسباني الدولي.