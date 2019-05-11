رياضة | نجم جديد من أياكس يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد من أياكس يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من صفوف أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واشارت تقارير إلي أن هناك أندية عديدة تسعى للتعاقد مع فان دي بيك صاحب 21 عام، أبرزها توتنهام وبوروسيا دورتموند، لكن الأمور تطورت في الأيام الماضية بعد دخول ريال مدريد على الصفقة، وبات هو الأقرب للحصول على توقيع اللاعب.

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ويسعي ريال مدريد لضم فان دي بيك في حال لم ينجح بالتعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة قد يضم 3 لاعبين من صفوف أياكس هذا الصيف، وهم فرينكي دي يونج الذي تم التعاقد معه مسبقاً، وماتياس دي ليخت وفان دي بيك.

الجدير بالذكر أن النادي الكاتالوني سبق وكرر الأمر نفسه في موسم 1988، حيث تعاقد آنذاك مع 3 لاعبين من صفوف ريال سوسيداد خلال فترة انتقالات واحدة.