رياضة | نجيب وحسن إلى المجر غدا للمشاركة فى معسكر الموهوبين الدولى للكانوى والكياك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجيب وحسن إلى المجر غدا للمشاركة فى معسكر الموهوبين الدولى للكانوى والكياك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسافر إلى المجر غدا الاحد الثنائي لاعب الباراكانوى أحمد نجيب ولاعب الكياك على حسن وذلك من اجل الانتظام فى المعسكر التدريبي الدولى للموهوبين خلال الفترة من 13الى 29 مايو الجارى .

تأت مشاركة الثنائي المصرى فى المعسكر من خلال منحة حصلا عليها من الاتحاد الدولى للكانوى والكياك وذلك تقديرا لدور الاتحاد المصرى برئاسة المستشار محمد السكرى فى نشر وتنمية وتطوير اللعبة سريعا فى مصر.

وينتظم لاعب الباراكانوى فى معسكر الموهوبين التدريبي حتى يوم 18 مايو الجارى ويتوجه من المجر بعدها مباشرة إلى بولندا للمشاركة فى بطولة كأس العالم بمرحلتها الاولى خلال المدة من 20 إلى 26مايو الجارى.

اما اللاعب على حسن فيستمر بالمعسكر حتى نهايته يوم 29 من الشهر الجاري ويتوجه بعد ذلك من المجر إلى ألمانيا للمشاركة فى بطولة كأس العالم بمرحلتها الثانية خلال الفترة من 29 مايو الجارى حتى 3يونيو المقبل.