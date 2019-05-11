رياضة | أجيري يستقر على استبعاد كريم حافظ من معسكر الفراعنة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يستقر على استبعاد كريم حافظ من معسكر الفراعنة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكيي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد كريم حافظ ظهير أيسر قاسم باشا التركي، من المعسكر المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية المقبلة.

يأتي استبعاد حافظ، بسبب تقارير الجهاز المعاون والذي تقدم به تيتو جارسيا، وأكد خلاله أن اللاعب مازال في هبوط مستمر بأدائه، وأن وجوده لن يفيد الفراعنة، مفضلا الاعتماد على الثنائي أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز سبورت، وأيمن أشرف لاعب الأهلي، بالبطولة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.