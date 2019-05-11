رياضة | أستون فيلا يحول تأخره لانتصار مثير على وست بروميتش في دورة "البلاي أوف" المؤهلة للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يحول تأخره لانتصار مثير على وست بروميتش في دورة "البلاي أوف" المؤهلة للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدي، علي وست بروميتش ألبيون الذي يضم بين صفوفه مدافع منتخب مصر أحمد حجازي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورة "البلاى أوف" المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وأحمد المحمدي منذ بداية المباراة وحتي نهايتها.

تقدم فريق وست بروميتش بهدف سجله اللاعب دوايت جايل بالدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعدما استغل خطأ فادح من جانب جلين ويلان مدافع أستون فيلا.

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وفي الشوط الثاني نجح فريق أستون فيلا في إحراز هدفين متتاليين، عن طريق كونور هوريهان، وتامي أبراهام "ركلة جزاء" في الدقيقتين 75، 79 من زمن اللقاء، وتعرض دوايت جايل صاحب هدف وست بروميتش الوحيد بالمباراة للطرد بالدقيقة 88 بعد حصوله على إنذارين.

وستقام مباراة الاياب بين استون فيلا ووست بروميتش يوم الثلاثاء المقبل بملعب "ذا هاوثورنس".

ويلتقي الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون مع الفائز، مع الفائز من مواجهة ليدز يونايتد وديربى كاونتى وذلك فى المباراة النهائية المحدد لها 27 مايو الجارى بملعب "ويمبلى".