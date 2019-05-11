رياضة | نجم مانشستر سيتي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في الرحيل عن النادي والانتقال لصفوف ​ريال مدريد​ الإسباني خلال الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن وكيل اللاعب قام بالفعل بعرضه على مسؤولي ريال مدريد للتعاقد معه خاصة أن فريق العاصمة الاخر أتليتكو مدريد يرغب في ضم اللاعب ايضا.

وأشارت التقارير إلي أن ريال مدريد قد يلجأ بالفعل للتعاقد مع أوتاميندي لتعويض رحيل ​ناتشو​ عن السانتياجو برنابيو بالموسم الجديد.