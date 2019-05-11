رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام (بالتردد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام (بالتردد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح الريدز يحظي بشعبية كبيرة بين المصريين والعرب ويسعي الجميع لمشاهدة مبارياته، وذلك بسبب وجود نجم منتخب مصر محمد صلاح ضمن صفوفه.

وتحدد يوم 1 يونيو المقبل موعدًا للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول و توتنهام على "ملعب واندا ميتروبوليتانو" الملعب الرسمى لفريق اتلتيكو مدريد فى مدينة مدريد الاسبانية، و سوف تقام هذه المباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وإليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام:

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- قناة Idmen TV على القمر الصناعى AzerSpace 1 46.0°E ترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 تصحيح 5/6

- قناة ZDF الألمانية على القمر الصناعى Astra ترددها11954 أفقي معدل الترميز: 27500

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول تأهل للمباراة النهائية، بعدما تغلب على برشلونة الاسباني في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بينما صعد توتنهام للنهائي علي حساب فريق أياكس الهولندي.