رياضة | موعد نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فريق الزمالك موعدًا ناريًا مع نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تخطي عقبة فريق النجم الساحلي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب على الملعب "الاوليمبي" في سوسة، بينما صعد نهضة بركان علي حساب الصفاقسي والذي تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وستقام مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 مايو الجاري بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من نفس الشهر.