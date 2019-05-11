رياضة | تردد قنوات KSA SPORTS الناقلة لبطولة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات KSA SPORTS الناقلة لبطولة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم مجموعة قنوات السعودية الرياضية بنقل كل الأحداث الرياضية في السعودية والوطن العربي، وخاصة نقل أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والمصارعة.

تم اختيار مجموعة من أشهر المحللين الرياضيين، ولاعبين كرة القدم السابقين السعوديين و المشهورين في الوطن العربي، منهم الإعلامي المصري مدحت شلى، محمد نور واللاعب السابق فؤاد أنور و سلطان البرقان، على الكعبي، يوسف الثنيان، وعبد الله الوكد، وموسى المحيان، والكابتين خالد بدرة، وطارق التايب، وعامر عبد الله، وعدد أخر من كبار المحللين الرياضيين في السعودية و الوطن العربي كما ضمت أيضا كلا من خليل الفهد وفهد المساعد وعمار بحكيم مسفر الخثعمي عمر المقري والعديد من النجوم.

تردد قنوات الرياضية السعودية KSA sports على النايل سات وعرب سات

ونحن هنا من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكل عشاق الرياضة، التردد الجديد لمجموعة قنوات KSA sports الجديد عبر قمر نايل سات:

Advertisements

التردد 12248

معدل الترميز27500

الاستقطاب عمودى

تردد قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدورى السعودى تردد KSA Sport على العرب سات

التردد 12149

معدل الترميز27500

الاستقطاب أفقي