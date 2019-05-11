رياضة | تردد قنوات KSA SPORTS الناقلة لبطولة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات KSA SPORTS الناقلة لبطولة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقوم مجموعة قنوات السعودية الرياضية بنقل كل الأحداث الرياضية في السعودية والوطن العربي، وخاصة نقل أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والمصارعة.
تم اختيار مجموعة من أشهر المحللين الرياضيين، ولاعبين كرة القدم السابقين السعوديين و المشهورين في الوطن العربي، منهم الإعلامي المصري مدحت شلى، محمد نور واللاعب السابق فؤاد أنور و سلطان البرقان، على الكعبي، يوسف الثنيان، وعبد الله الوكد، وموسى المحيان، والكابتين خالد بدرة، وطارق التايب، وعامر عبد الله، وعدد أخر من كبار المحللين الرياضيين في السعودية و الوطن العربي كما ضمت أيضا كلا من خليل الفهد وفهد المساعد وعمار بحكيم مسفر الخثعمي عمر المقري والعديد من النجوم.
تردد قنوات الرياضية السعودية KSA sports على النايل سات وعرب سات
ونحن هنا من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكل عشاق الرياضة، التردد الجديد لمجموعة قنوات KSA sports الجديد عبر قمر نايل سات:
التردد 12248
معدل الترميز27500
الاستقطاب عمودى
تردد قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدورى السعودى تردد KSA Sport على العرب سات
التردد 12149
معدل الترميز27500
الاستقطاب أفقي