رياضة | موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.. صلاح وحلم الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.. صلاح وحلم الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب نادي ليفربول موعدًا ناريًا مع نظيره توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية خالصة، للمرة الثانية في تاريخ البطولة الأوروبية منذ نهائي تشيلسي مع مانشستر يونايتد عام 2008.

ليفربول صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على فريق برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

بينما تأهل فريق توتنهام على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وصعد مستفيدًا من تسجيله 3 أهداف في ملعب الخصم.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 من شهر يونيو المقبل، علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد، بالعاصمة الإسبانية مدريد.