رياضة | موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري اليوم السبت لمواجهة المتصدر وحامل لقب الدوري المصري النادي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء نجح النادي الأهلي في حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الثامن من شهر يناير الماضي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله المحترف التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة جمعها أبناء مارتن لاسارتي من 29 مباراة.

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في المقابل يحتل فريق نادي سموحة السكندري المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة ويرغب حسام حسن في حصد الثلاثة نقاط ليبتعد عن مراكز الهبوط.

تبدأ مباراة الاهلي وسموحة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت إتش دي ويعلق عليها حاتم بطيشة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سموحة بنفس تشكيل مباراة النجوم حيث يضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الغد ، كلاً من : محمد الشناوي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.