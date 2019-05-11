رياضة | الزمالك يعوض غياب الونش وعلاء بالـ"جوكر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعوض غياب الونش وعلاء بالـ"جوكر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش عن مباراة الزمالك والداخلية، المقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

ومن المقرر ان يستبعد الجهاز الفني محمود علاء من قائمة الزمالك للمباراة بسبب الإيقاف، وذلك بعد حصوله على انذار ثالث في مواجهة وادي دجلة، بينما يغيب الونش عن لقاء الداخلية بسبب تعرضه للإصابة بكسر في انفه، وخضوعه لعمليه جراحية.

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على الدفع بمحمد عبد السلام بجوار محمد عبد الغني، بعد ظهور الأول بشكل طيب في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الزمالك ودجلة الأخيرة.

وتشهد المباراة تواجد الحارس عماد السيد في التشكيل الأساسي للابيض بعد غياب طويل، وذلك من اجل تجهيزه فنيا ونفسيا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.