رياضة | 5 لاعبين خارج الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين خارج الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر بالاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بعض أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الدراويش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وجاء على رأس قائمة اللاعبين الراحلين المهاجم التنزاني يحيى زايد المنضم للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي بعدما فشل في إثبات جدراته مع الفريق، بجانب النيجيري أوداه مارشال الذي خرج من حسابات الجهاز الفني بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به مع الإسماعيلي منذ أن تعاقد مع الفريق قادما من إنبي.

وضمت قائمة اللاعبين الراحلين الظهير الأيمن سليم عبد الخالق الذي غاب عن النادي طوال هذا الموسم بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس في بداية الموسم، بجانب الظهير الأيسر علاء عبد العظيم، القادم من نادي المنصورة نظرًا لعدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر منه، بالإصاقة إلى لاعب الوسط إبراهيم عبد الخالق الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب منه في المباريات التي شارك بها، على عكس الأداء الذي ظهر به مع فريق حرس الحدود، في الدور الأول.

الجهاز الفني للإسماعيلي أجل حسم مصير المدافع الغاني ريتشارد بافور للنهاية الموسم وسيتم الاستغناء عنه في حالة التعاقد مع مدافع سوبر، بجانب أن مجلس الإدارة طلب من سعفان الصغير مدرب حراس المرمى حسم مصير محمود رضا الذي تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، والذي يتواجد في عقده بند شرائه نهائيًا من وادي دجلة في حالة موافقة الأطراف الثلاثة.