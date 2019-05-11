رياضة | نادال يقهر فافرينكا ويتأهل لنصف نهائي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال يقهر فافرينكا ويتأهل لنصف نهائي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الإسباني رافائيل نادال واحدة من أفضل مبارياته مؤخراً وحقق فوزاً ساحقاً على منافسه السويسري ستانيسلاس فافرينكا بنتائج 6-1 و6-2 ، ليبلغ نصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة.

واحتاج لاعب التنس الإسباني إلى 68 دقيقة كي يتجاوز عقبة اللاعب السويسري الذي ظهر بشكل طيب طوال البطولة لكنه تعرض للإقصاء في النهاية على يد نادال الذي يضرب موعداً في نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وكان اليوناني تأهل بدوره على حساب حامل اللقب، الألماني ألكسندر زفيريف في وقت سابق من اليوم بنتائج مجموعات 7-5 و3-6 و6-2.