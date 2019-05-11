اونلاين | kooora مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | بث مباشر مباراة النصر والحزم بث مباشر ksa

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kooora مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | بث مباشر مباراة النصر والحزم بث مباشر ksa

يأتي موعد الحزم مع النصر العالمي في الأسبوع 29 يوم السبت الذي يوافق 11-5-2019، كما يكون توقيت مباراة النصر السعودي القادمة أمام الحزم في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت غرينتش العالمي، كما يكون وقت إذاعة النصر والحزم بتوقيت السعودية في تمام العاشرة ونصف مساءً، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وصلاة التراويح التي يجب أن يؤديها المسلمين ولا ينشغلوا عنها بالمباريات، كما يكون وقت بداية المباراة في تمام الحادية عشرة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويكون في تمام التاسعة ونصف مساءً بتوقيت الجمهورية المصرية.

kooora مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | بث مباشر مباراة النصر والحزم بث مباشر ksa

كما سيلتقي الحزم ضد النصر في أرضية ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، والذي سيشهد مباراة قوية للغاية، حيث كانت نتيجة النصر والحزم في الذهاب، خمسة أهداف النصر، هدف وحيد للحزم، والذي سيجعل الحزم في مباراة اليوم يسعى لإحراز أكثر عدد من الأهداف للثأر لمباراة الذهاب، ولكي يعزز موقفه في الترتيب للدوري السعودي، لأنه يتأخر بعدد أربع وثلاثون نقطة عن العالمي.

kooora مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | بث مباشر مباراة النصر والحزم بث مباشر ksa

قد تحدد معلق النصر والحزم ليكون عبد الله الحربي، بينما ثاني معلق علي مباراة العالمي اليوم هو حماد العنزي.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد النصر

بخصوص معلق مباراة الحزم والنصر التي ستلعب ضمن مباريات الأسبوع 29 لم يتم تحديده بعد، بينما فيما يخص مجموعة القنوات التي تنقل النصر والحزم اليوم، ستكون بالتأكيد أحدهما قناة تنقل النصر والحزم تابعة لمجموعة قنوات ksa الرياضية السعودية، بينما ستكون ثاني قناة تذيع الحزم ضد النصر تابعة لمجموعة قنوات الكأس، تابعونا حيث سننقلهم لكم فور الإعلان عنهم، وأيضاً سنقوم فور بداية المباراة بمتابعة ملخص النصر والحزم اليوم لحظة بلحظة.

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kooora مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | بث مباشر مباراة النصر والحزم بث مباشر ksa

تم إعلان القنوات الناقلة للنصر اليوم مع الحزم علي أن تكون قناتي، KSA Sports 1 HD، Dawri Plus 1 HD.

تشكيلة النصر اليوم المتوقعة

تأتي تشكيلة نادي النصر ضد الحزم اليوم كالتالي:

المرمي: براد جونز.

الدفاع: برونو أوفيني، عبد الرحمن العبيد، سلطان الغنام، عمر هوساوي.

الوسط: جوليانو، يحي الشهري، مايكون.

الهجوم: نور الدين مرابط، عبد الرازق حمد الله، أحمد موسي.