انت الان تتابع تفاصيل خبر "مو صلاح" يحصد جائزة جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 03:56 مساءً - توّج المصري محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الريدز خلال شهر أبريل الماضي.

وسجل صلاح خلال 6 مباريات خلال الشهر الماضي، 5 أهداف ساهمت في بقاء ليفربول بقوة ضمن الصراع على لقب البريميرليغ حتى مباراة الجولة الأخيرة، كما ساهم في بلوغ الريدز نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الملك المصري لقناة "ليفربول" بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر: "أظن أنه شهر عظيم (أبريل)، خضنا عدداً من المباريات الهامة، أجل أنا سعيد".

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وأضاف: "لدينا المباراة الأخيرة في الموسم بالدوري الإنجليزي، ونهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك شيء رائع وهذا هو الأهم"، مشيراً إلى أن هدفه في تشيلسي أحد أفضل أهدافه على الإطلاق.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

كما أن النادي الإنجليزي سيواجه مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل، بعد أن فاز الأخير على أياكس في إياب نصف نهائي البطولة.