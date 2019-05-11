هازارد يثير الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي

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١١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
إيدين هازارد
سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهلت تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليواجه البلوز في المباراة النهائية مواطنه أرسنال، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إذا قرر الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف، وارتبط اسم صانع الألعاب البلجيكي بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في إحداث ثورة في الميركاتو المقبل بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق، إلى جانب رغبة هازارد نفسه في العمل مع مدرب الريال زين الدين زيدان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وعند سؤال هازاد عن إمكانية عودته لتشيلسي الموسم المقبل قال: "لا أفكر في ذلك، الأمر الوحيد الذي أفكر فيه هو الفوز بلقب ما لهذا النادي، وإذا كانت المباراة المقبلة هي الأخيرة لي، فسأفعل كل شيء للتتويج بالدوري الأوروبي، وإذا لم تكن كذلك سنرى". وأضاف: "لم أعرف بعد ماذا سأفعل، أنا أفكر فقط في الفوز بالمباريات
وأضاف: "لم أعرف بعد ماذا سأفعل، أنا أفكر فقط في الفوز بالمباريات المتبقية".
وتابع: "تنتظرنا مباراة هامة للغاية أمام أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وعانينا كثيرًا أمامهم في آخر عامين أو 3 أعوام، نحتاج للذهاب إلى باكو (المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية) وفرض أسلوبنا وتقديم مستوى عالي الجودة وتحقيق الانتصار في المباراة".
يذكر أن نهائي الدوري الأوروبي سيقام يوم 29 مايو الجاري في باكو.
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