أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

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١١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.

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وضمن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنهاء النسخة في صدارة قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، وأقرب الملاحقين له والمستمرون في البطولة هما هاري كين ولوكاس مورا واللذان سجلا 5 أهداف، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. ولم تساعد أهداف ميسي في تتويج برشلونة باللقب، إلا أن برشلونة سدد في البطولة هذا العام 199