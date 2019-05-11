انت الان تتابع أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.
وضمن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنهاء النسخة في صدارة قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، وأقرب الملاحقين له والمستمرون في البطولة هما هاري كين ولوكاس مورا واللذان سجلا 5 أهداف، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. ولم تساعد أهداف ميسي في تتويج برشلونة باللقب، إلا أن برشلونة سدد في البطولة هذا العام 199
ولم تساعد أهداف ميسي في تتويج برشلونة باللقب، إلا أن برشلونة سدد في البطولة هذا العام 199 تسديدة من بينها 77 تسديدة على المرمى، وهو الرقم الأعلى بين أي فريق في البطولة هذا الموسم.
وغطى دوسات تاديتش أكبر مسافة في الملعب بواقع 140 كم هذا الموسم، ومن المفارفات أن طرفي المباراة النهائية ليفربول وتوتنهام خسرا 4 مباريات في طريقهما إلى المباراة النهائية، بينما لم تخسر أندية برشلونة وبايرن ميونخ وليون سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم.
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